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17 июня, 13:31

Цены на молочку в России взлетели почти на 25%

Исследование: Цены на молочные продукты в России за год выросли на 24,3%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России цены на молочные продукты за год выросли на 24,3%. Об этом сообщает «Постньюс» со ссылкой на исследование сервиса мониторинга и анализа цен на продукты «Ценозавр».

Больше всего подорожало масло — на 38,5%, поэтому одна упаковка в среднем стоит 270,1 рубля. Цены за 200 граммов сметаны подскочили на 32,8%, а 0,9 литра молока на 23,1%.

По сравнению с июнем 2024 года подорожали сливки — 20%, а также творог (+18,6) и твёрдый сыр (+12,7). Повышение стоимости на молочку будет продолжаться на протяжении 2025 года, считают эксперты.

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Ранее Life.ru сообщал, что в некоторых регионах России оптовые цены на мёд повысились на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не исключено, что к декабрю 2025 года рост цен может достичь 30-35%. Причиной подорожания стало сокращение производства продукта в стране.

Юлия Сафиулина
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