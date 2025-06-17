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Регион
17 июня, 09:24

Россиянам назвали месяц, когда упадут цены на квас

Эксперт Панченко: В мае и июне цены на квас максимально высокие

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Квас — сезонный напиток, и в начале лета цена на него находится на пике. Когда ждать падения стоимости, Life.ru рассказал управляющий партнёр Agro and Food Communications Александр Панченко.

«В мае-июне цены на квас максимально высокие, это начало сезона. В июле-августе уже чуть ниже. И падение стоимости продукта начинается в сентябре-октябре. То есть в настоящий момент мы находимся на пике цены», — говорит Панченко.

Эксперт объяснил, что цена на квас складывается прежде всего из стоимости сырья, а также сопутствующих расходов: логистики, стоимости энергоносителей и так далее. Если говорить про промышленный квас, то, как и на ряд других продуктов на магазинных полках, мы видим рост стоимости. Это обусловлено инфляцией, дорогими кредитами, ростом тарифов на энергоносители, ростом стоимости логистики и сырья.

Однако любителям кваса паниковать не стоит: цена корректируется в пределах инфляции (около 10% от стоимости в прошлом году), производителей и самого продукта много, цена комфортная. И уже к середине лета можно ждать сезонного снижения цен на напиток.

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Летний период и сезон окрошки в России способствуют росту популярности кваса. Этот напиток поддерживает обмен веществ и положительно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Однако Роспотребнадзор предупреждает о противопоказаниях.

Ольга Годуненко
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