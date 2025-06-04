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4 июня, 05:06

Роспотребнадзор не рекомендует квас при гастрите и циррозе печени

Квас. Обложка © Freepik / azerbaijan_stockers

Квас. Обложка © Freepik / azerbaijan_stockers

Летний период и сезон окрошки в России способствуют росту популярности кваса. Этот напиток поддерживает обмен веществ и положительно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Однако Роспотребнадзор предупреждает о противопоказаниях.

«Квас не рекомендуют употреблять при циррозе печени, гастрите и гипертонии»,отмечает ведомство.

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Качество кваса зависит от производителя. Он должен тщательно следить за технологическим процессом. При изготовлении напитка по ГОСТу не используют искусственные добавки, ароматизаторы и красители.

При продаже кваса на розлив продавец обязан надевать чистую санитарную одежду, включая головной убор. На бейджике должны быть имя и фамилия. У продавца должна быть медицинская книжка с результатами осмотра и аттестации.

Ранее эксперты раскрыли, на чём россияне могут сэкономить, готовя окрошку. Life.ru рассказывал, какой вариант блюда выгоднее летом 2025 года — на квасе или кефире.

Лия Мурадьян
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