Роспотребнадзор не рекомендует квас при гастрите и циррозе печени

Летний период и сезон окрошки в России способствуют росту популярности кваса. Этот напиток поддерживает обмен веществ и положительно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Однако Роспотребнадзор предупреждает о противопоказаниях.

«Квас не рекомендуют употреблять при циррозе печени, гастрите и гипертонии», — отмечает ведомство.

Качество кваса зависит от производителя. Он должен тщательно следить за технологическим процессом. При изготовлении напитка по ГОСТу не используют искусственные добавки, ароматизаторы и красители.

При продаже кваса на розлив продавец обязан надевать чистую санитарную одежду, включая головной убор. На бейджике должны быть имя и фамилия. У продавца должна быть медицинская книжка с результатами осмотра и аттестации.