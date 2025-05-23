«Полноценный приём пищи»: Россиянам предложили рецепт полезной окрошки
Диетолог Королёва призвала не добавлять картофель в окрошку
Окрошка. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Врач-диетолог Маргарита Королёва предложила россиянам рецепт полезной окрошки. По её словам, всё зависит от переносимости или непереносимости продуктов, которые добавляются в блюдо, которое можно включать в меню в сезон созревания свежих овощей.
Так, эксперт рекомендовала не готовить окрошку на газированных напитках и даже на квасе. При этом колбасу можно заменить на отварное мясо. А картофель из-за высокого содержания крахмала лучше вообще исключить из блюда или добавлять в минимальном количестве.
«К слову, окрошка может заменить полноценный приём пищи, потому что в её составе овощи и, как мы помним, любой продукт, кроме воды, — это уже источник питания», — отметила доктор медицинских наук в интервью радио Sputnik.
Кстати, в России «индекс окрошки» с квасом вырос на 32,2%, а с кефиром — на 32,5% за последний год. Наибольшее увеличение цен зафиксировано на картофель — 132%. Средняя стоимость набора ингредиентов для традиционной окрошки в мае 2025 года составила 1132 рубля.