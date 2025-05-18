Какие блюда на самом деле русские? Шеф-повар назвал основу национальной кухни

В то время как Минпромторг изучает потенциал русской кухни и работает над её стандартом, возникает вопрос: какие блюда по праву считаются национальным достоянием? На эту тему в беседе с 360.ru порассуждал шеф-повар Евгений Мещеряков.

По мнению эксперта, национальная кухня стоит на трёх китах: щи, окрошка и наваристые каши, которые традиционно считались даже десертными. Он уточнил, что речь идёт о гречке, перловке, пшёнке – зерновых, которые готовились до плотной консистенции и могли подаваться как сладкое блюдо, например, знаменитая гурьевская каша с добавками.

Только разновидностей щей, от капустных до грибных и мясных, насчитывалось более шести десятков. В перечень исконно русских супов также входят рассольник и уха, особенно поморская, напоминающая финскую. Традиционно её сопровождали выпечкой: кулебяками или пирогами с рыбой.

«Русскую кухню отличает простота и питательность. Например, блины — одно из самых древних мучных изделий известное ещё до IХ века. Пельмени — достояние Сибири. К русскому обеду традиционно относили расстегаи, пряные соленья и ферментированные напитки, такие как квас. Русская кухня — она супер мультикультурная», — резюмировал Мещеряков.