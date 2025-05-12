Культурное наследие на тарелке: В России хотят стандартизировать русскую кухню
Минпромторг призывает создать единый стандарт русской кухни
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В планах Министерства промышленности и торговли — активно продвигать русскую кухню и выработать чёткий стандарт её определения. Об этом 360.ru сообщил статс-секретарь — заместитель главы ведомства Роман Чекушов.
По словам чиновника, на государственном уровне пока отсутствует детальное понимание того, что именно подразумевается под «русской кухней».
«Подробное описание, что значит «русская кухня», на государственном уровне просто отсутствует. Хотя русская кухня — это неотъемлемая часть нашего культурного наследия», — подчеркнул он.
По его словам, у этой сферы есть огромный потенциал развития.
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