Тайны русской кухни: Кто такая драчёна и зачем носить её на кладбище?

Если бы мультипликационную драму «Эй, Арнольд!» снимали в деревне на Руси двести лет назад, она бы, наверное, называлась «Эй, Драчёна!». По крайней мере, в рассказе Гарина-Михайловского «Деревенские панорамы» именно старуха Драчёна догадалась, что бабушка Степанида на самом деле не умерла, её надо всего лишь залить святой водой и почитать молитвы. И действительно, Степанида по сюжету пребывала в коме, видела в беспамятстве Рай и Ад собственными глазами. Как мы можем догадаться, «Драчёна» в XIX веке стала именем собственным. Но раньше слово означало нечто другое.

Так что же такое драчёна?

Драчёна — это вкусное и сытное праздничное православное славянское блюдо.

И нет, не то, что вы могли подумать. Драчёна — это праздничное кушанье, которое встречается у всех восточнославянских народов. У русских, белорусов и других. Говорят, первую в истории драчёну приготовили на родине богатыря Ильи Муромца в городе Муроме. Но блюдо сто процентов начало формироваться раньше, чем появились и город Муром, и начальник богатыря, князь Владимир. По технике приготовления, конечному результату и немного внешнему виду наша драчёна похожа на испанскую тортилью или итальянскую фритатту. Её ближайшие родственники — беларусские драники. Драчёну в своих произведениях воспевал поэт Сергей Есенин. Расскажем, какие с ней связаны обычаи и как её готовить.

Почему драчёну надо носить на кладбище?

Как и многие праздничные блюда славян, драчёна была ещё и поминальным угощением. Фото © ТАСС / Саяпин Владимир

Во-первых, драчёна — не только праздничное блюдо, но, как это часто бывает у славян, ещё и поминальное. В жизни древних славян хватало как радости, так и горя: некоторые англо-саксы считают, что слово slave, которое на их наречии означает «раб», образовано именно из самоназвания славян. Как бы то ни было, такими «рабами» вряд ли становились наши с вами предки, ибо они нашли себе восхитительное укрытие: лес. Даже после принятия христианства драчёну, как самое вкусное угощение, относили в поминальные дни на кладбище для мёртвых. В некоторых регионах России, где ещё сильны вековые традиции, это блюдо всё ещё едят на поминки православные верующие. Но как её приготовить?

Как приготовить драчёну?

Драчёну приготовить просто, а результат вас удивит. Фото © «Шедеврум»

Рецептов было столько же, сколько славян. Основа для драчёны — это куриные яйца, замешанные на молоке с мукой. Вместо молока подойдёт простокваша, а вместо муки — крупа. Мы уже писали, что во времена Древней Руси пшеница ценилась на вес золота. Яиц понадобится не просто много, а очень много: поэтому блюдо праздничное. Молоко и муку нужно смешать, чтобы тесто было жидким, а потом во всё великолепие налить сильно взбитые яйца. Потом стоит вылить это на смазанную маслом сковороду. Если смесь пошла пузырями, поздравляем — у вас получилась идеальная драчёна! Но только один из вариантов.

Разновидности драчёны

Драчёну готовили по разным рецептам, самый известный — с картофелем. Фото © «Шедеврум»

Мы рассказали, как приготовить классическую драчёну. Но рецептов было много. В драчёну добавляли всё, что можно было найти, поймать или вырастить там, где жили люди, работавшие над рецептом. После того как Пётр I познакомил население Российской Империи с картофелем и произошёл естественный отбор, в результате которого «были удалены» самые непонятливые из русских крестьян, её стали делать с картофелем. Именно с клубнями, ведь это безопасно для здоровья. Процесс приготовления картофельной драчёны похож на классический рецепт, только в результате получается картофельная запеканка. Вариант для самых зажиточных — драчёна из яиц, взбитых вместе с икрой. Вариант для постящихся — заменить обычное молоко растительным маковым молочком, такой рецепт упоминал историк Иван Забелин.

А что насчёт другого неприличного слова?

Вы могли заметить, что название чем-то похоже на один неприличный глагол, который встречается в книге «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса. Автору книги про это слово рассказал какой-то советский заключённый. Глагол, как и вся русская обсценная лексика, многозначен: может означать буквально противоположные вещи, что редко встречается в других, неславянских языках. И, как правильно упомянул в своей книге «Настоящая русская еда» Максим Сырников, блюдо «драчёна» постарались забыть как раз из-за неприличных ассоциаций. Книга была написана в 2010 году, который был почти что вчера, но во времена Владимира Даля, создателя Толкового словаря русского языка, глагол означал всего лишь процесс поднятия теста. А ещё ласковое и нежное обращение. Такие дела.