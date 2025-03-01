Тест: Лишь истинный кошатник отгадает все 7 фильмов СССР по кадру с котиком

Кто бы что ни говорил, но котики — это не просто пушистые комочки с усами и хвостами, это настоящие живые антистрессы, способные одним взглядом растопить лёд в сердце даже самого строгого человека! Они умеют утешать, вдохновлять и даже помогать в трудную минуту. А как часто животные становятся героями любимых фильмов! То важно прогуливаются в кадре, создавая атмосферу уюта, то врываются в сюжет и становятся его неотъемлемой частью. Коты порой затмевают даже звёзд экрана, притягивая к себе все взгляды зрителей! Предлагаем вам проверить себя и в честь Дня кошек — 1 марта — отгадать культовые картины по самым милым героям.