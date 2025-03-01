Тест: Лишь истинный кошатник отгадает все 7 фильмов СССР по кадру с котиком
Сегодня не только первый день весны, но и не менее важное событие для любителей животных — День кошек. Мы не могли пропустить этот праздник, поэтому решили вспомнить главных пушистиков из фильмов СССР!
Кто бы что ни говорил, но котики — это не просто пушистые комочки с усами и хвостами, это настоящие живые антистрессы, способные одним взглядом растопить лёд в сердце даже самого строгого человека! Они умеют утешать, вдохновлять и даже помогать в трудную минуту. А как часто животные становятся героями любимых фильмов! То важно прогуливаются в кадре, создавая атмосферу уюта, то врываются в сюжет и становятся его неотъемлемой частью. Коты порой затмевают даже звёзд экрана, притягивая к себе все взгляды зрителей! Предлагаем вам проверить себя и в честь Дня кошек — 1 марта — отгадать культовые картины по самым милым героям.
Котики вас недостаточно умилили? Тогда предлагаем пойти дальше и вспомнить известных героинь из советских мультиков! Проверьте свою память и попробуйте отгадать этих умниц и красавиц хотя бы на 5/11. А этот тест окончательно проводит Масленицу и поможет встретить весну — нужно угадать, из каких старых фильмов эти кадры с блинами.
Коллаж © Life.ru. Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Михаил Булгаков / Kinopoisk