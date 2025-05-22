Россиянам рассказали, как изменился «индекс окрошки» за год
«Постньюс»: Индекс окрошки за год вырос на 32%
Окрошка. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
В России «индекс окрошки» с квасом вырос на 32,2%, а с кефиром — на 32,5% за последний год. Об этом говорится в исследовании, результаты которого публикует «Постньюс».
Наибольшее увеличение цен зафиксировано на картофель — целых 132%. Анализ проводился на основе различных продуктов, учитывающих средние цены в российских торговых сетях.
Согласно аналитическим данным, средняя стоимость набора ингредиентов для традиционной окрошки в мае 2025 года составила 1132 рубля, тогда как годом ранее она была 934 рубля.
Кроме картофеля, подорожали и другие составляющие окрошки: зелень — на 26%, квас — на 25%, кефир — на 27%, варёная колбаса — на 14%, а огурцы и редис — на 13% и 32% соответственно. Интересно, что куриные яйца за год стали дешевле на 16%.
Ранее Life.ru писал, что сокращение числа личных подсобных хозяйств ведет к увеличению розничных цен на картофель, так как рынок всё больше зависит от сельскохозяйственных производителей, которые не всегда способны компенсировать сезонные нехватки. По данным Росстата, в настоящее время фермеры и крупные аграрные предприятия обеспечивают 40–50% поставок, и реальная доля может быть даже выше. С каждой переписью объём картофеля из личных хозяйств уменьшается примерно на миллион тонн, что заставляет население больше полагаться на покупные овощи.