Россиянам рассказали, как изменился «индекс окрошки» за год

В России «индекс окрошки» с квасом вырос на 32,2%, а с кефиром — на 32,5% за последний год. Об этом говорится в исследовании, результаты которого публикует «Постньюс».

Наибольшее увеличение цен зафиксировано на картофель — целых 132%. Анализ проводился на основе различных продуктов, учитывающих средние цены в российских торговых сетях.

Согласно аналитическим данным, средняя стоимость набора ингредиентов для традиционной окрошки в мае 2025 года составила 1132 рубля, тогда как годом ранее она была 934 рубля.

Кроме картофеля, подорожали и другие составляющие окрошки: зелень — на 26%, квас — на 25%, кефир — на 27%, варёная колбаса — на 14%, а огурцы и редис — на 13% и 32% соответственно. Интересно, что куриные яйца за год стали дешевле на 16%.