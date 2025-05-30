Окрошка на квасе или кефире: Life.ru выяснил, какой вариант выгоднее летом 2025 года

В День окрошки, который отмечается 30 мая, эксперты раскрыли главный секрет – на чём россияне могут сэкономить, готовя любимое летнее блюдо. Подробностями с Life.ru поделились аналитики из сервиса «Пакет» от Х5.

Специалисты заявили, что разница в цене между окрошкой на квасе и кефире может оказаться весьма ощутимой для семейного бюджета.

«В этом году за порцию окрошки с добавлением кваса россияне заплатят 87 рублей, а с добавлением кефира – 92 рубля», – сообщили аналитики.

Экономия обуславливается стоимостью заправки летнего супа: полтора стакана кваса обойдутся в 26 рублей, а кефира – уже в 31.