Урожайный кризис: Россиян предупредили о существенном подорожании мёда
Аналитик Расторгуев: Мёд в России может подорожать на 30-35% к концу 2025 года
Мёд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PAstudio
Российский рынок мёда столкнулся с существенным ростом цен. Согласно данным ведущего аналитика Игоря Расторгуева, в некоторых регионах оптовые цены на мёд уже повысились на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперт прогнозирует, что к декабрю 2025 года рост цен может достичь 30-35%.
Основной причиной подорожания стало сокращение производства мёда в стране. Ситуацию усугубляют несколько факторов: снижение урожайности, уменьшение количества медоносных растений и сокращение численности пчелиных семей на 20-25%. Представители Союза пчеловодов отмечают, что многие производители фиксируют значительное снижение объёмов медосбора. Низкая рентабельность пасек при высоких издержках может привести к уходу части фермеров с рынка, что ещё больше усилит дефицит продукции.
«На рынке уже наблюдаются признаки удорожания: оптовые цены в отдельных регионах начали расти на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Летом, в зависимости от погодных условий и объёмов сбора, мёд может подорожать ещё на 15-20%. Осенью и в преддверии зимы, когда традиционно растёт спрос, цены могут подняться суммарно до 30-35% к прошлогоднему уровню», — объяснил он в беседе с РИАМО.
Аналитик подчёркивает, что импортный мёд не сможет компенсировать нехватку отечественного продукта, так как он дороже, а потребители предпочитают российский мёд. В результате, как заключает эксперт, к концу года наиболее ощутимо подорожают премиальные сорта и монофлорный мёд.
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