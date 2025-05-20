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Регион
20 мая, 08:34

Урожайный кризис: Россиян предупредили о существенном подорожании мёда

Аналитик Расторгуев: Мёд в России может подорожать на 30-35% к концу 2025 года

Мёд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PAstudio

Мёд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PAstudio

Российский рынок мёда столкнулся с существенным ростом цен. Согласно данным ведущего аналитика Игоря Расторгуева, в некоторых регионах оптовые цены на мёд уже повысились на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперт прогнозирует, что к декабрю 2025 года рост цен может достичь 30-35%.

Основной причиной подорожания стало сокращение производства мёда в стране. Ситуацию усугубляют несколько факторов: снижение урожайности, уменьшение количества медоносных растений и сокращение численности пчелиных семей на 20-25%. Представители Союза пчеловодов отмечают, что многие производители фиксируют значительное снижение объёмов медосбора. Низкая рентабельность пасек при высоких издержках может привести к уходу части фермеров с рынка, что ещё больше усилит дефицит продукции.

«На рынке уже наблюдаются признаки удорожания: оптовые цены в отдельных регионах начали расти на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Летом, в зависимости от погодных условий и объёмов сбора, мёд может подорожать ещё на 15-20%. Осенью и в преддверии зимы, когда традиционно растёт спрос, цены могут подняться суммарно до 30-35% к прошлогоднему уровню», — объяснил он в беседе с РИАМО.

Аналитик подчёркивает, что импортный мёд не сможет компенсировать нехватку отечественного продукта, так как он дороже, а потребители предпочитают российский мёд. В результате, как заключает эксперт, к концу года наиболее ощутимо подорожают премиальные сорта и монофлорный мёд.

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Весной с появлением уличных ярмарок у любителей мёда начинают разбегаться глаза от ассортимента. К сожалению, полагаться на честность продавцов — не лучшая идея, ведь многие из них хотят получить ваши кровные за не самый качественный продукт. Life.ru рассказывал о 7 признаках, которые помогут отличить качественный мёд от подделки.

Юрий Лысенко
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