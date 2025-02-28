Учёные нашли следы радиоактивного чернобыльского цезия в мёде из Норвегии

Норвежский мёд, собранный пчёлами в районах, орошёнными радиоактивными осадками после аварии на Чернобыльской АЭС, до сих пор содержит радиоактивный цезий-137. Исследование Ветеринарного института Норвегии, основанное на 170 пробах 2023-2024 годов, показало, что этот уровень радиации не опасен для здоровья.

В импортном мёде цезий-137 не обнаружен. Вересковый мёд оказался наиболее радиоактивным, особенно в центральной Норвегии — городе Нурланн, в то время как на самом юге государства — в области Ругаланн уровень радиации был минимальным.

«Ветеринарный институт исследовал радиоактивное загрязнение в мёде, продаваемом на норвежских рынках. Результаты показывают, что в норвежских продуктах всё ещё содержится радиоактивные вещества в виде цезия-137», — говорится в пресс-релизе института, опубликованном Норвежским телеграфным агентством (NTB).

Однако даже мёд из самых радиоактивных районов Норвегии безопасен для здоровья. Эксперт Норвежского ветеринарного института, Аксель Бернхофт, поясняет, что природный радиационный фон в стране намного выше, чем загрязнение, связанное с деятельностью человека. Он подчёркивает, что естественное облучение в среднем в 50 раз превышает искусственное.