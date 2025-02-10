Следы Чернобыльской катастрофы: На дне Керченского пролива нашли радиоактивный цезий

Специалисты из Морского гидрофизического института РАН в Севастополе обнаружили на дне Керченского пролива радионуклеиды из Чернобыля. На находку они наткнулись в ходе изучения донных отложений из водоёма. Об этом рассказал старший научный сотрудник института Дмитрий Кременчуцкий в беседе с ТАСС.

Учёные связали повышенную концентрацию вещества с трагичными событиями 1986 года, когда произошла атомная катастрофа на АЭС в Чернобыле.

«В фокус исследования попали показатели концентрации и распределения ряда природных и техногенных радионуклидов, в том числе цезия-137. Этот радиоактивный нуклид образуется преимущественно при делении ядер, в том числе в ядерных реакторах», — поделился Кременчуцкий.

ак рассказал Кременчуцкий, концентрация радионуклеидов уменьшается по мере углубления от верхнего слоя осадков — чем ниже слой, тем меньше содержание цезия-137. Учёные, анализируя образцы, одинаково отбирали и делили колонки донных отложений на слои. Однако из-за выемки грунта или других воздействий в некоторых местах нужные слои могли быть перемешаны или полностью отсутствовать. Кроме того, уровень радионуклидов в донных отложениях варьируется в зависимости от геохимических характеристик места, что влияет на их распределение.

Специалисты отмечают, что максимальное содержание вещества наблюдается на глубине 8-10 сантиметров, где оно в три раза выше, чем на поверхности. На более низкой глубине концентрация резко снижается, что свидетельствует о попадании радионуклидов в донные отложения после событий на Чернобыльской АЭС. Также, согласно данным исследования, больше всего цезия-137, калия-40 и свинца-210 оказалось в центральной части Керченского пролива и Таманском заливе.

Учёные уверяют, что несмотря на колеблющийся уровень концентрации и наличие радионуклидов в донных отложения в целом, они не представляют никакой опасности для людей.