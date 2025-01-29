Эхо Чернобыля: В МТУСИ выяснили, безопасен ли картофель из-под Калуги

Уровень радиационного загрязнения выращиваемого в Калужской области картофеля соответствует санитарным нормам, установленным российским законодательством. Об этом заявили эксперты из Института экологии РУДН и МТУСИ, замерившие содержание в корнеплоде опасного для человеческого организма радионуклида — цезия-137.

Причиной исследования стала катастрофа на Чернобыльской АЭС, с момента которой уже прошло более тридцати лет. С тех пор степень загрязнения почвы регулярно замеряется. За минувший с момента аварии срок радиационный фон значительно снизился благодаря естественным процессам полураспада и принятым защитным мерам, но вопрос безопасности картофеля по-прежнему актуален. Для определения уровня загрязнения почвы используют единицу измерения Кюри (Ки).

В исследовании применяли передовую российскую установку МКС-01А «МУЛЬТИРАД» с гамма-спектрометрическим трактом «МУЛЬТИРАД-гамма» в лаборатории кафедры «Экология» МТУСИ. Современная техника позволила установить точный уровень цезия-137 в картошке, собранной в хозяйствах Козельского, Ульяновского, Дубровского и Думиничского районов Калужской области.

«Измерения проводились по методике, основанной на использовании сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс». Результаты показали, что содержание цезия-137 в картофеле варьировалось от 0,2 до 10 Ки/км², что соответствует требованиям санитарного законодательства России», — рассказала журналу Naked Science кандидат биологических наук, завкафедрой экологии МТУСИ Виктория Ерофеева.