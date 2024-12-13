В Чернобыле обнаружили собак-мутантов, устойчивых к радиации

Исследования показывают, что бездомные собаки из Чернобыльской зоны отчуждения сумели адаптироваться к высоким уровням радиации, сохранив жизнеспособность спустя почти сорок лет после ядерной катастрофы 1986 года. Эти животные, которых называют «радиационными гончими», эволюционировали, чтобы противостоять смертоносной радиации, наводнившей район. Об этом сообщает Mirror.

Группа учёных, возглавляемая доктором Норманом Дж. Клейманом и доктором Мэтью Брином из Северной Каролины, обследовала около 500 собак, живущих в окрестностях Чернобыльской атомной электростанции и в самом городе Чернобыль. Исследования начались в 2017 году и выявили 52 гена, которые могут быть связаны с воздействием загрязнения на атомной электростанции. Эти гены, как полагают учёные, способствуют генетическому восстановлению после облучения.

Доктор Клейман отметил, что понимание генетических и медицинских последствий хронического воздействия радиации на собак может укрепить наше понимание того, как подобные экологические угрозы могут повлиять на человека. По его словам, изучение генетических маркеров у собак может помочь определить области генома, требующие более тщательного исследования.

Собаки Чернобыля являются потомками домашних животных, оставленных во время эвакуации в 1986 году. За прошедшие десятилетия они сформировали необычные стаи и живут гораздо ближе друг к другу, чем дикие собаки или волки. Исследование показало, что две основные группы собак, несмотря на близость — всего 16 км друг от друга, имеют очень низкий уровень межпопуляционной миграции.

Доктор Брин подчеркнул, что эти популяции, хотя и разделены, демонстрируют генетическую адаптацию к радиационным условиям на протяжении многих поколений. Ни одна из обследованных собак не была чистокровной, и в среднем каждая собака сочетает в себе гены около 25 различных пород.

Эти открытия не только проливают свет на выживание собак в экстремальных условиях, но и открывают новые горизонты для изучения воздействия радиации на живые организмы. Учёные надеются, что дальнейшие исследования помогут разработать стратегии снижения рисков для здоровья в условиях экологических катастроф.