Эксперты развеяли миф о «радиационно устойчивых» лягушках из Чернобыля

Чернобыльская зона отчуждения давно стала источником множества мифов и заблуждений, связанных с радиационным воздействием на живую природу. Один из таких мифов — убеждение, что лягушки, которые обитают в этом регионе, обладают уникальной устойчивостью к радиации. Недавние исследования экспертов опровергли это утверждение, сообщает РБК.

6 ноября исследователи из университета Овьедо опубликовала исследование, в котором пришла к выводу, что уровни радиации в Чернобыле недостаточно высоки, чтобы вызвать у древесных лягушек хронические повреждения. Авторы работы не обнаружили влияния текущего ионизирующего излучения на возраст лягушек, их маркеры старения — например, на длину теломер, или уровень гормона стресса кортикостерона.

Издание РБК опросило несколько специалистов, и все они подчеркнули, что чернобыльские лягушки не имеют никаких особенности, которые защищают их от ионизирующего излучения. Директор АНО «Атоминфо-центр» Александр Уваров заметил, что, если этих лягушек поместить в действующий реактор, они пострадают так же, как и обычные лягушки.

«Не будет какой-то волшебной пилюли, сделанной из этих лягушек, которые почему-то меньше реагируют на радиацию», — заявил инженер-физик Андрей Ожаровский. Он добавил, что радиация действует на всех по-разному. Это не означает, что она безопасна или что существует способ уменьшить её вред.

Напомним, что при воздействии радиации на живые организмы, поражаются клетки — при высоких дозах это может привести к серьёзным заболеваниям, включая злокачественные опухоли. В естественных условиях клетки организма постоянно обновляются, и малые дозы радиации могут даже активизировать иммунную систему. Однако высокие дозы радиации оказывают разрушительное воздействие, особенно на систему кроветворения, уничтожая лимфоциты и вызывая необратимые генетические дефекты.

Таким образом, несмотря на распространённые мифы, чернобыльские лягушки не обладают особой невосприимчивостью к радиации. Учёные призывают с осторожностью относиться к подобным утверждениям и не ждать чудодейственных решений в борьбе с последствиями радиационного воздействия.