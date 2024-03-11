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11 марта, 00:25

На ферме в Подмосковье начнут выращивать съедобных лягушек

Regions: В Московской области начнут выращивать съедобных лягушек

Не все лягушки годятся в пищу, а лишь три их вида. Обложка © Unsplash

Не все лягушки годятся в пищу, а лишь три их вида. Обложка © Unsplash

На ферме под Коломной в Московской области в скором времени начнут выращивать съедобных лягушек. Об этом в беседе с Regions поделился владелец туристического пространства Сергей Балаев.

По словам Балаева, он в течение семи лет искал лягушек, лапки которых можно использовать в кулинарии. Кстати, не все лягушки годятся в пищу, а лишь три их вида.

"Я отвёз лягушек в Тимирязевскую академию. Полгода их проверяли на наличие гельминтов и разных бактерий. Сейчас лягушки у нас на ферме, мы готовим земноводных к спариванию. Если всё пройдёт удачно и появится потомство, то мы начнём обустройство лягушачьей фермы и будем первыми в России по производству съедобных лягушек", — сообщил Балаев.
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Анатолий Симоненко
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