На ферме в Подмосковье начнут выращивать съедобных лягушек
Regions: В Московской области начнут выращивать съедобных лягушек
Не все лягушки годятся в пищу, а лишь три их вида. Обложка © Unsplash
На ферме под Коломной в Московской области в скором времени начнут выращивать съедобных лягушек. Об этом в беседе с Regions поделился владелец туристического пространства Сергей Балаев.
По словам Балаева, он в течение семи лет искал лягушек, лапки которых можно использовать в кулинарии. Кстати, не все лягушки годятся в пищу, а лишь три их вида.
"Я отвёз лягушек в Тимирязевскую академию. Полгода их проверяли на наличие гельминтов и разных бактерий. Сейчас лягушки у нас на ферме, мы готовим земноводных к спариванию. Если всё пройдёт удачно и появится потомство, то мы начнём обустройство лягушачьей фермы и будем первыми в России по производству съедобных лягушек", — сообщил Балаев.
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