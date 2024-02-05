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5 февраля, 01:15

Житель тайги выгулял медведей и устроил им соревнования по добыче сгущёнки

Соревнования по добыче сгущёнки прошли на медвежьей ферме под Хабаровском

Владелец хабаровской экофермы "Мишкина берлога" Михаил Филиппов показал вечерние будни медведицы Маши и её детишек Дуси и Буржуя. Мужчина вывел зверей на прогулку, устроив им соревнования по добыче сгущёнки.

Семейство радостно отреагировало на долгожданную вылазку в лес. В родной среде медвежата начали играть с мамой и хозяином фермы. Для хищников Филиппов заранее приготовил забаву в виде двух банок сгущённого молока, подвешенных высоко на дереве. Больше всего лакомством заинтересовалась Маша, которая ловко скинула угощение на землю. Поужинать сладостями сбежалось и потомство.

"Маша, сейчас всё подберут, быстрее, сейчас эта молодёжь у тебя всё заберёт", — пошутил владелец экофермы.

Житель тайги выгулял медведей и устроил им соревнования по добыче сгущёнки

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YouTube / Мишкина берлога

Илья Пушкарев
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