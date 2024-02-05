Житель тайги выгулял медведей и устроил им соревнования по добыче сгущёнки

Владелец хабаровской экофермы "Мишкина берлога" Михаил Филиппов показал вечерние будни медведицы Маши и её детишек Дуси и Буржуя. Мужчина вывел зверей на прогулку, устроив им соревнования по добыче сгущёнки.

Семейство радостно отреагировало на долгожданную вылазку в лес. В родной среде медвежата начали играть с мамой и хозяином фермы. Для хищников Филиппов заранее приготовил забаву в виде двух банок сгущённого молока, подвешенных высоко на дереве. Больше всего лакомством заинтересовалась Маша, которая ловко скинула угощение на землю. Поужинать сладостями сбежалось и потомство.