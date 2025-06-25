Как крыло самолёта: Россиян предупредили о резком подорожании фруктов из Ирана

Стоимость фруктов из Ирана значительно выросла из-за напряжённой ситуации на Ближнем Востоке. В России возможны задержки поставок, так как водители отказываются ехать из-за перебоев со связью или же доставляют по новым маршрутам. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Поставщики сообщают о резком росте стоимости логистики. Транспортировка одной фуры подорожала почти на 200 тысяч рублей, достигая 500 тысяч вместо прежних 300. Основная причина, по их мнению, — нехватка водителей, опасающихся работать в регионе из-за ракетной угрозы.

Из-за этого примерно на четверть подорожали вишня и черешня. Также на 15% выросла стоимость салата айсберг, сельдерея и абрикосов. Импортёры связывают это с увеличением сроков доставки продуктов в Россию — с недели до трёх.