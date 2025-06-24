В России подскочили цены на морковь, подсолнечное масло и курицу

Российские потребители ощутили заметное ускорение инфляции, особенно в сегменте базовых продуктов питания. Согласно данным «Индекса Мишек», разработанного заведующим лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александром Абрамовым, недельный рост цен значительно ускорился. Об этом сообщает «Газета.ru».

В период с 14 по 21 июня стоимость моркови взлетела на 16,7%, подсолнечное масло «Олейна» прибавило 13,4%, а куриные тушки подорожали на 5,7%. Общий показатель «Индекса Мишек» за этот отрезок времени увеличился на 2,9%, тогда как неделей ранее он составлял лишь 0,9%. Это указывает на усиливающееся инфляционное давление.

В годовом выражении инфляция также набрала темп, достигнув 5,4%. За последний год наиболее ощутимо подорожали апельсиновый сок J7 (+31,8%) и подсолнечное масло «Олейна» (+29,8%). В список лидеров по росту цен также вошли самый доступный белый хлеб (+16,8%), морковь (+12,94%) и молоко «Домик в деревне» (+10%).

Впрочем, не все товары демонстрировали рост: за год снизилась стоимость детского мармелада «Fruit-Tella» (-11,0%), бананов (-9,4%) и чёрного чая «Акбар» (-4,9%).