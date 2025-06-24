В России подскочили цены на морковь, подсолнечное масло и курицу
Экономист Абрамов: Морковь в магазинах России стала дороже на 16,7% за неделю
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Российские потребители ощутили заметное ускорение инфляции, особенно в сегменте базовых продуктов питания. Согласно данным «Индекса Мишек», разработанного заведующим лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александром Абрамовым, недельный рост цен значительно ускорился. Об этом сообщает «Газета.ru».
В период с 14 по 21 июня стоимость моркови взлетела на 16,7%, подсолнечное масло «Олейна» прибавило 13,4%, а куриные тушки подорожали на 5,7%. Общий показатель «Индекса Мишек» за этот отрезок времени увеличился на 2,9%, тогда как неделей ранее он составлял лишь 0,9%. Это указывает на усиливающееся инфляционное давление.
В годовом выражении инфляция также набрала темп, достигнув 5,4%. За последний год наиболее ощутимо подорожали апельсиновый сок J7 (+31,8%) и подсолнечное масло «Олейна» (+29,8%). В список лидеров по росту цен также вошли самый доступный белый хлеб (+16,8%), морковь (+12,94%) и молоко «Домик в деревне» (+10%).
Впрочем, не все товары демонстрировали рост: за год снизилась стоимость детского мармелада «Fruit-Tella» (-11,0%), бананов (-9,4%) и чёрного чая «Акбар» (-4,9%).
Ранее Life.ru рассказывал, что цены на мороженое в России выросли на 30% за последний год. К примеру, вафельные стаканчики прибавили в стоимости на 15% (до 118–136 рублей), а эскимо — на 5%, и теперь его цена составляет от 109 до 114 рублей.