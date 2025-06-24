Патрушев заявил, что цены на картофель не росли, а вернулись к показателям двухлетней давности

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Патрушев заявил, что рост цен на картофель в стране на данный момент остановился. Он отметил, что в течение определённого времени картофель действительно подорожал, однако статистические данные показывают, что текущие цены не сильно отличаются от тех, что были два года назад.

«Рост [цен] связан с тем, что в 2023 году мы получили рекордный урожай картофеля - 8,6 млн тонн. Неминуемо цены на него упали. <...> Стоимость «отыгрывает» своё падение, ведь аграрии не могут работать себе в убыток», — цитирует Партушева Kp.ru.

Он добавил, что уже начинается новый урожай, и посевные площади под картофелем в 2025 году были увеличены. Меры регулирования применяются точечно и аккуратно, агропромышленный комплекс успешно справляется с наращиванием собственного производства.