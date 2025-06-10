Глава ФАС сообщил о вероятном снижении цен на картофель летом
Шаскольский: ФАС России ожидает снижения цен на картофель этим летом
Картошка. Обложка © Freepik / 8photo
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прогнозирует снижение цен на картофель в летний сезон. Об этом сообщил РИА «Новости» глава ведомства Максим Шаскольский.
«Мы ожидаем снижения цен на картофель... Ситуация будет стабилизироваться, цены будут снижаться», — сказал он
По словам Шаскольского, это связано с поступлением нового урожая, который заменит импортные поставки. Глава ФАС добавил, что в позапрошлом году был рекордный урожай, а в прошлом — обычный. Это объясняет динамику цен.
Также руководитель службы отметил, что рынки плодоовощной продукции являются конкурентными, и с тысячами производителей антимонопольная работа не может проводиться в полном объёме. Тем не менее ведомство следит за наценками торговых сетей, которые, по его словам, «там минимальные».
Ранее экономист рассказал, как противостоять взлетевшим ценам на картошку. Специалист посоветовал покупать два других продукта.