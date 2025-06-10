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10 июня, 18:58

Глава ФАС сообщил о вероятном снижении цен на картофель летом

Шаскольский: ФАС России ожидает снижения цен на картофель этим летом

Картошка. Обложка © Freepik / 8photo

Картошка. Обложка © Freepik / 8photo

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прогнозирует снижение цен на картофель в летний сезон. Об этом сообщил РИА «Новости» глава ведомства Максим Шаскольский.

«Мы ожидаем снижения цен на картофель... Ситуация будет стабилизироваться, цены будут снижаться», — сказал он

По словам Шаскольского, это связано с поступлением нового урожая, который заменит импортные поставки. Глава ФАС добавил, что в позапрошлом году был рекордный урожай, а в прошлом — обычный. Это объясняет динамику цен.

Также руководитель службы отметил, что рынки плодоовощной продукции являются конкурентными, и с тысячами производителей антимонопольная работа не может проводиться в полном объёме. Тем не менее ведомство следит за наценками торговых сетей, которые, по его словам, «там минимальные».

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Анастасия Никонорова
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