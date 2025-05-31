Экономист рассказал, как противостоять взлетевшим ценам на картошку
Экономист Десятниченко: Пока цены на картошку высоки, покупайте рис и гречку
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kitreel
Стоимость картофеля в российских магазинах превысила 100 рублей за килограмм. Ситуацию недавно прокомментировал президент РФ Владимир Путин, отметив схожую нехватку продукта и в соседней Белоруссии. Этот ценовой скачок, как объяснил кандидат экономических наук Дмитрий Десятниченко в беседе с РИА «ФедералПресс», вызван комплексом факторов.
Среди этих факторов — трудности с внешними поставками (традиционно восполнявшими запасы), весенние заморозки, а также логистические и финансовые препятствия в расчетах с иностранными контрагентами. Не последнюю роль сыграла и высокая стоимость кредитов для аграриев, отразившаяся на конечной цене. Фактически, старые запасы исчерпаны, а новые не поступили в должном объёме.
Эксперт подчёркивает, что подобные «ценовые волны» для товаров повседневного спроса — явление не новое. Вспомним недавние скачки цен на гречку, масло или яйца. Продукция массового потребления не обладает гибкостью ценообразования и подвержена ажиотажному спросу: чем дороже, тем больше покупают, что лишь усугубляет рост. Однако, по его прогнозу, эта паническая реакция временна. Обычно, спустя пару месяцев, рынок стабилизируется, и цены возвращаются к норме, поскольку высокий спрос стимулирует увеличение производства.
Пока же, по совету Десятниченко, потребители могут временно переключиться на более доступные крупы, такие как гречка или рис. Это послужит сигналом для продавцов о неготовности мириться с завышенными ценами на картофель.
Цены на картофель в России взлетели почти вдвое. В ситуацию даже вмешался президент РФ Владимир Путин. Ранее Life.ru рассказал, когда ситуация с картошкой в нашей стране стабилизируется и когда наша страна сможет в полной мере себя сама ей обеспечивать.