Картошка – убийца молодости: Врач перечислила коварные свойства любимого овоща россиян
Диетолог Мухина: Употребление жареной картошки ведёт к скачкам сахара и диабету
Картофель. Обложка © unsplash.com / Karyna Panchenko
В преддверии Международного дня картофеля, который отмечается 30 мая, врач-диетолог Марият Мухина рассказала Life.ru, почему чрезмерная любовь к этому овощу может сыграть злую шутку с нашей молодостью и здоровьем.
Картофель – один из самых популярных овощей во всём мире благодаря своей доступности и универсальности, а в нашей стране его ещё называют «вторым хлебом». Он содержит углеводы, в основном в виде крахмала, а также небольшие количества белков, витаминов и минералов. Однако, несмотря на свои питательные качества, частое употребление картофеля – более 2-3 раз в неделю и более 200 грамм за раз – может привести к ряду проблем со здоровьем и к преждевременному старению.
Несмотря на популярность и доступность картофеля, его частое употребление способно привести к серьёзным проблемам. По словам Мухиной, высокий гликемический индекс картофеля, особенно после жарки, приводит к резким скачкам сахара в крови, что грозит развитием инсулинорезистентности и диабета 2 типа.
«Следует учитывать, что картофель часто употребляется в жареном виде – как чипсы или фри – что добавляет дополнительные калории и трансжиры. Эти вещества крайне негативно влияют на сердечно-сосудистую систему», – предостерегла врач.
Впрочем, диетолог подчеркнула, что полностью отказываться от картофеля не стоит. Умеренное употребление печёного или отварного овоща вполне допустимо. Главное – соблюдать меру и разнообразить свой рацион.
Ранее россиянам предложили рецепт полезной окрошки. Чтобы классическое летнее блюдо не навредило фигуре и здоровью, готовить её лучше на кефире, а картошку заменить сезонными свежими овощами.