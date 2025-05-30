Картошка – убийца молодости: Врач перечислила коварные свойства любимого овоща россиян

Картофель – один из самых популярных овощей во всём мире благодаря своей доступности и универсальности, а в нашей стране его ещё называют «вторым хлебом». Он содержит углеводы, в основном в виде крахмала, а также небольшие количества белков, витаминов и минералов. Однако, несмотря на свои питательные качества, частое употребление картофеля – более 2-3 раз в неделю и более 200 грамм за раз – может привести к ряду проблем со здоровьем и к преждевременному старению.