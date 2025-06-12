Эксперт-садовод объяснила, как разговор по душам под хорошую музыку поможет вашей рассаде

Музыка и разговоры могут ускорить рост растений. Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова подтвердила данные исследований о влиянии звуков на развитие растений.

Недавнее совместное исследование малайзийских и оксфордских ученых показало, что классическая музыка способствует развитию более толстых и компактных корней у китайской капусты по сравнению с растениями, находившимися в тишине или «слушавшими» рок. Эксперт отметила, что растения обладают повышенной чувствительностью к внешним воздействиям, включая звуковые вибрации. Например, для предотвращения вытягивания рассады рекомендуется периодически проводить рукой по верхушкам растений.

Воронова предложила дачникам провести собственные эксперименты, включая музыку в одной из теплиц или чаще разговаривая с растениями, а затем сравнить результаты с контрольной группой. Также она рассказала об исследованиях, которые показывают, что звуковые вибрации человеческой речи также могут положительно влиять на рост растений, однако механизм этого воздействия требует дальнейшего изучения. При этом эксперт подчеркнула, что традиционные методы ухода остаются приоритетными, особенно применение препаратов с борной кислотой, которые по-прежнему являются одним из самых эффективных средств для повышения урожайности.

«Рекомендую дачникам самим провести эксперимент с музыкой и начать включать её, например, только в одной теплице. А потом проанализировать результат. Может, это не даст ощутимого эффекта, а может, наоборот, станет настоящей находкой и новым способом повышать урожайность», — цитирует её «Москва 24».