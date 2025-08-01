Два ребёнка пострадали в результате пожара на Ленинском проспекте в Москве
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В Москве произошёл пожар в одной из квартир на девятом этаже жилого дома на Ленинском проспекте, в результате инцидента пострадали двое детей, состояние одного из них оценивается как тяжёлое, у второго — средней тяжести. О случившемся сообщает в телеграм-канале столичный Департамент здравоохранения.
В Москве из пожара спасли детей. Видео © Telegram / Московская медицина
«К месту происшествия незамедлительно прибыли три бригады скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи. Из задымлённой квартиры были спасены двое детей — 3 и 7 лет. По предварительным данным, они стали единственными пострадавшими», — сказано в тексте.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе произошёл пожар в многоквартирном жилом доме по улице Флёрова. Огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже и быстро распространился на кровлю здания. В результате ЧП погибло два человека.