В Балашихе при пожаре в многоэтажке погиб человек

В подмосковной Балашихе произошёл пожар в многоквартирном жилом доме по улице Флёрова. Как сообщает пресс-служба МЧС России, огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже и быстро распространился на кровлю здания. В результате ЧП погиб один человек.

«Возгорание произошло в квартире на последнем этаже с переходом на кровлю многоквартирного жилого дома», — уточнили в ведомстве.

В подмосковной Балашихе произошёл пожар в многоквартирном жилом доме по улице Флёрова. Видео © Telegram / «Балашиха Рулит»

По информации местных пабликов, в результате происшествия погиб один человек — мужчина, пытавшийся выбраться через балкон.

На месте происшествия работают четыре единицы спецтехники МЧС. Спасатели проводят эвакуацию жильцов из охваченного огнём дома. Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров.

Причины возгорания и точное количество пострадавших устанавливаются.