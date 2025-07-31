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31 июля, 13:44

В Балашихе при пожаре в многоэтажке погиб человек

МЧС: В Балашихе горит многоквартирный дом, есть погибший

Обложка © Прокуратура Московской области

Обложка © Прокуратура Московской области

В подмосковной Балашихе произошёл пожар в многоквартирном жилом доме по улице Флёрова. Как сообщает пресс-служба МЧС России, огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже и быстро распространился на кровлю здания. В результате ЧП погиб один человек.

«Возгорание произошло в квартире на последнем этаже с переходом на кровлю многоквартирного жилого дома», уточнили в ведомстве.

В подмосковной Балашихе произошёл пожар в многоквартирном жилом доме по улице Флёрова. Видео © Telegram / «Балашиха Рулит»

По информации местных пабликов, в результате происшествия погиб один человек — мужчина, пытавшийся выбраться через балкон.

На месте происшествия работают четыре единицы спецтехники МЧС. Спасатели проводят эвакуацию жильцов из охваченного огнём дома. Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров.

Причины возгорания и точное количество пострадавших устанавливаются.

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Ранее пожар произошёл в Люберцах Московской области. В спасении людей из горящей многоэтажки участвовали ветераны специальной военной операции. Героев представят к ведомственным наградам.

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Алиса Хуссаин
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