В Балашихе при пожаре в многоэтажке погиб человек
МЧС: В Балашихе горит многоквартирный дом, есть погибший
Обложка © Прокуратура Московской области
В подмосковной Балашихе произошёл пожар в многоквартирном жилом доме по улице Флёрова. Как сообщает пресс-служба МЧС России, огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже и быстро распространился на кровлю здания. В результате ЧП погиб один человек.
«Возгорание произошло в квартире на последнем этаже с переходом на кровлю многоквартирного жилого дома», — уточнили в ведомстве.
В подмосковной Балашихе произошёл пожар в многоквартирном жилом доме по улице Флёрова. Видео © Telegram / «Балашиха Рулит»
По информации местных пабликов, в результате происшествия погиб один человек — мужчина, пытавшийся выбраться через балкон.
На месте происшествия работают четыре единицы спецтехники МЧС. Спасатели проводят эвакуацию жильцов из охваченного огнём дома. Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров.
Причины возгорания и точное количество пострадавших устанавливаются.
Ранее пожар произошёл в Люберцах Московской области. В спасении людей из горящей многоэтажки участвовали ветераны специальной военной операции. Героев представят к ведомственным наградам.