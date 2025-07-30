Ветераны спецоперации спасли людей из горящего дома в Подмосковье

Ветераны специальной военной операции (СВО) в подмосковных Люберцах приняли участие в спасении людей из горящего многоэтажного здания, охваченного огнём. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, герои будут представлены к ведомственным наградам.

Возгорание произошло в жилом доме на Озёрной улице. Лейтенант спецотряда быстрого реагирования в отставке Андрей Квашнин возвращался домой и заметил дым из подъезда. Местные жители помогли ему подняться на козырёк дома, откуда он смог проникнуть в квартиру, охваченную огнём. Ему передали огнетушитель и воду для борьбы с пламенем.

«Сказали, что там ребёнок. К счастью, в квартире никого не оказалось, кроме кота, которого мы вытащили», — рассказал Квашнин.

Рустам Казанчев, ещё один участник СВО и сосед по дому, спустился на четвёртый этаж, где заметил плачущую девушку. Вместе с пожарными он начал тушить огонь и помог спасти молодого человека, отравившегося угарным газом.

Пожарная команда из десяти человек при поддержке двух единиц техники ликвидировала возгорание, площадь которого составила около десяти квадратных метров. Из здания были эвакуированы 21 человек, в том числе трое детей.