В Ленинградской области загорелся складской ангар на 1200 квадратах

В деревне Лепсари Ленинградской области произошёл пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В деревне Лепсари загорелся складской металлический ангар на 1200 квадратах. Внутри картон и бытовые отходы», — говорится в сообщении.

Согласно ведомству, информации о пострадавших нет. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения МЧС.