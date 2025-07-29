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Регион
29 июля, 20:42

В Ленинградской области загорелся складской ангар на 1200 квадратах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

В деревне Лепсари Ленинградской области произошёл пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В деревне Лепсари загорелся складской металлический ангар на 1200 квадратах. Внутри картон и бытовые отходы», — говорится в сообщении.

Согласно ведомству, информации о пострадавших нет. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения МЧС.

На видео попало спасение рабочего, отравившегося угарным газом при пожаре в московской многоэтажке
На видео попало спасение рабочего, отравившегося угарным газом при пожаре в московской многоэтажке

А ранее на севере Москвы произошёл пожар на строительной площадке, который поставил под угрозу жизни 15 рабочих. Возгорание возникло на первом этаже строящегося здания. К прибытию спасателей верхние этажи окутал густой дым.

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Тимур Хингеев
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