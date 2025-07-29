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Регион
29 июля, 12:42

Рабочие оказались в огненной ловушке из-за пожара в строящейся многоэтажке

На стройке многоэтажного дома на севере Москвы 15 рабочих заблокированы пожаром

Пожар на стройке на севере Москвы. Обложка © Life.ru

Пожар на стройке на севере Москвы. Обложка © Life.ru

На севере Москвы произошёл серьёзный пожар на строительной площадке, который поставил под угрозу жизни 15 рабочих. Возгорание началось на первом этаже строящегося здания. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар в строящемся доме в Москве. Видео © Life.ru

«Пожар вспыхнул в строящейся многоэтажке по улице Большая Академическая, 85. К прибытию спасателей горел первый этаж, верхние - окутал густой дым. На 12, 14 и 19 этажах дожидались помощи 15 рабочих», — рассказали в пресс-службе.

На данный момент удалось спасти жизни девяти рабочих, которые находились на 12-м и 14-м этажах. Спасатели продолжают работать над помощью ещё пятерым рабочим.

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Ранее в екатеринбургском СНТ произошло возгорание, которое унесло жизни троих детей и одного взрослого. В результате трагедии пострадали восемь человек. Кроме того, была госпитализирована женщина с переломами рёбер и подозрением на перелом позвоночника.

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Полина Никифорова
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