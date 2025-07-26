Трое детей и взрослый погибли при пожаре в СНТ под Екатеринбургом

Минувшей ночью в садовом товариществе «Рассвет 1» в посёлке Горный Щит, расположенном под Екатеринбургом, произошёл пожар, унёсший жизни четырёх человек. В числе погибших трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области. В результате трагедии пострадали восемь человек, среди которых двое взрослых и шесть детей.

«В результате пожара, произошедшего в 02:58 (в поселке Горный Щит, садовом некоммерческом товариществе «Рассвет 1»), пострадали 8 человек (2 взрослых и 6 детей). 4 человека погибли на месте происшествия (1 взрослый и 3 детей в возрасте 3, 6 и 17 лет)», — говорится в официальном сообщении.

По данным Минздрава, один шестилетний ребёнок находится в тяжёлом состоянии с термическими ожогами 60% тела и госпитализирован. Двоим детям назначено амбулаторное лечение. Кроме того, женщина была госпитализирована с переломами рёбер и подозрением на перелом позвоночника.