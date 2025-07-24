В сгоревшем новошахтинском ТЦ нашли тело женщины

Огонь вспыхнул в одном из помещений торгового центра, расположенного в городе Новошахтинск. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В ходе разбора завалов было найдено тело одной из сотрудниц ТЦ. Ещё одна женщина, по предварительным данным, могла находиться внутри в момент ЧП — её местонахождение пока неизвестно.