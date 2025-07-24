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24 июля, 12:09

В сгоревшем новошахтинском ТЦ нашли тело женщины

МЧС: Пожар в Новошахтинске ликвидирован, найдено тело одной сотрудницы

Пожар в Новошахтинске ликвидирован, найдено тело одной сотрудницы. Обложка © Telegram / МЧС России

Пожар в Новошахтинске ликвидирован, найдено тело одной сотрудницы. Обложка © Telegram / МЧС России

Тело погибшей женщины на месте пожара в торговом центре Новошахтинска Ростовской области обнаружили сотрудники МЧС России. Поиски ещё одной сотрудницы продолжаются.

Пожар в Новошахтинске ликвидирован, найдено тело одной сотрудницы. Видео © Telegram / МЧС России

Огонь вспыхнул в одном из помещений торгового центра, расположенного в городе Новошахтинск. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В ходе разбора завалов было найдено тело одной из сотрудниц ТЦ. Ещё одна женщина, по предварительным данным, могла находиться внутри в момент ЧП — её местонахождение пока неизвестно.

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Ранее стало известно, что при ликвидации пожара в торговом центре Новошахтинска погиб сотрудник МЧС. Заместитель начальника службы пожаротушения получил серьёзные ожоги и был госпитализирован. Возгорание в ТЦ оказалось масштабным и потребовало привлечения дополнительных расчётов.

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Милена Скрипальщикова
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