В сгоревшем новошахтинском ТЦ нашли тело женщины
МЧС: Пожар в Новошахтинске ликвидирован, найдено тело одной сотрудницы
Пожар в Новошахтинске ликвидирован, найдено тело одной сотрудницы. Обложка © Telegram / МЧС России
Тело погибшей женщины на месте пожара в торговом центре Новошахтинска Ростовской области обнаружили сотрудники МЧС России. Поиски ещё одной сотрудницы продолжаются.
Пожар в Новошахтинске ликвидирован, найдено тело одной сотрудницы. Видео © Telegram / МЧС России
Огонь вспыхнул в одном из помещений торгового центра, расположенного в городе Новошахтинск. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. В ходе разбора завалов было найдено тело одной из сотрудниц ТЦ. Ещё одна женщина, по предварительным данным, могла находиться внутри в момент ЧП — её местонахождение пока неизвестно.
Ранее стало известно, что при ликвидации пожара в торговом центре Новошахтинска погиб сотрудник МЧС. Заместитель начальника службы пожаротушения получил серьёзные ожоги и был госпитализирован. Возгорание в ТЦ оказалось масштабным и потребовало привлечения дополнительных расчётов.