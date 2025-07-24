Спасатель погиб при тушении возгорания в новошахтинском ТЦ

Трагический инцидент произошел в Новошахтинске: во время тушения масштабного пожара в торговом центре погиб сотрудник пожарной службы. Заместитель начальника службы пожаротушения пострадал, получив ожоги. Об этом сообщил глава города Сергей Бондаренко.

В своем телеграм-канале Бондаренко написал о гибели сотрудника 19-й пожарной части. Он также сообщил, что заместитель начальника СПТ 3 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по РО был госпитализирован в хирургическое отделение Центральной городской больницы с ожогами нижних конечностей. Пожар, тем временем, охватил свыше 1,3 тысяч квадратов.