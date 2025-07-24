Спасатель погиб при тушении возгорания в новошахтинском ТЦ
Пожарные у ТЦ в Новошахтинске. Обложка © МЧС
Трагический инцидент произошел в Новошахтинске: во время тушения масштабного пожара в торговом центре погиб сотрудник пожарной службы. Заместитель начальника службы пожаротушения пострадал, получив ожоги. Об этом сообщил глава города Сергей Бондаренко.
Пламя охватило весь торговый центр в Новошахтинске. Видео © Telegram / Don Mash
В своем телеграм-канале Бондаренко написал о гибели сотрудника 19-й пожарной части. Он также сообщил, что заместитель начальника СПТ 3 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по РО был госпитализирован в хирургическое отделение Центральной городской больницы с ожогами нижних конечностей. Пожар, тем временем, охватил свыше 1,3 тысяч квадратов.
Ранее в Курской области во время разминирования погиб сотрудник МЧС России Ришат Медиев, который работал сапёром. Спустя время от полученных ранений скончался второй сапёр Сергей Иванов. Врио главы региона Александр Хинштейн выразил соболезнования семьям погибших.