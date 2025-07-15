Хинштейн выразил соболезнования семьям погибших при разминировании Курщины сотрудникам МЧС

В Курской области скончался второй сотрудник МЧС, тяжело раненный в результате детонации взрывоопасного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Врачи боролись за жизнь спасателя, но полученные им травмы оказались слишком серьёзными.

Погибший Сергей Иванов работал заместителем начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю. Это была уже вторая командировка Иванова в Курскую область. До этого он в составе группы разминирования неоднократно очищал приграничные районы, а также территории ЛНР и ДНР от взрывоопасных предметов. Благодаря его работе были уничтожены тысячи опасных для мирного населения находок.

Коллеги Сергея Иванова отзываются о нём как о надёжном товарище, который никогда не отказывался от самой сложной работы и был готов выполнять свой долг в любой ситуации. МЧС России выразило глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью своего сотрудника. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Сложно подобрать слова, которые смогут хотя бы немного заглушить боль от потери. Ришат Медиев. Сергей Иванов. Спасибо вам за службу. Вы – настоящие герои, которые отдали свои жизни за то, чтобы наши люди могли вернуться домой. Никогда этого не забудем», – написал он в телеграм-канале.