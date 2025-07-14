5-летний Толя и трое взрослых будут посмертно удостоены наград после атаки ВСУ на пляж в Курске
Хинштейн: Погибшие при атаке ВСУ на пляж в Курске будут награждены посмертно
Погибшие: мальчик Толя и Вячеслав Гаврилов. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что региональными наградами посмертно удостоят троих взрослых и 5-летнего мальчика Толю, которые погибли во время атаки ВСУ на пляж в Курске. Об этом политик сказал на совещании в правительстве региона.
«Подготовьте представление по награждению нашими региональными наградами наших людей, которые погибли в ходе удара в ВСУ по пляжу в городе. Все, кто погиб, — это люди, которые помогали другим, включая и пятилетнего мальчика Толю Минашкина, который пытался защитить маму», — отметил Хинштейн.
Он напомнил, что росгвардеец Вячеслав Гаврилов, эвакуировавший людей с пляжа, уже представлен к госнаграде, однако курские власти решили также увековечить подвиг погибшего. Кроме того, награду вручат семье 5-летнего Толи, который закрыл собою маму во время удара противника. И, наконец, власти отметили подвиг спасателя, находившегося на пляже и успевшего вывести несколько человек до гибели, а также награду посмертно получит молодой человек. Последний просто проходил мимо, но в момент трагедии бросился на помощь пострадавшим, его убил второй дрон ВСУ.
Во вторник, 8 июля, ВСУ нанесли удар по курскому пляжу «Городской». В результате атаки погибли четыре человека, среди которых был ребёнок, пострадали более десяти. Пятилетний Толя скончался от полученных ранений во время транспортировки в московскую больницу. Как сообщил Хинштейн, в городе образовался стихийный мемориал, куда жители приносят цветы и игрушки, чтобы почтить память Толи и других жертв украинской атаки.