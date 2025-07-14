5-летний Толя и трое взрослых будут посмертно удостоены наград после атаки ВСУ на пляж в Курске

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что региональными наградами посмертно удостоят троих взрослых и 5-летнего мальчика Толю, которые погибли во время атаки ВСУ на пляж в Курске. Об этом политик сказал на совещании в правительстве региона.

«Подготовьте представление по награждению нашими региональными наградами наших людей, которые погибли в ходе удара в ВСУ по пляжу в городе. Все, кто погиб, — это люди, которые помогали другим, включая и пятилетнего мальчика Толю Минашкина, который пытался защитить маму», — отметил Хинштейн.

Он напомнил, что росгвардеец Вячеслав Гаврилов, эвакуировавший людей с пляжа, уже представлен к госнаграде, однако курские власти решили также увековечить подвиг погибшего. Кроме того, награду вручат семье 5-летнего Толи, который закрыл собою маму во время удара противника. И, наконец, власти отметили подвиг спасателя, находившегося на пляже и успевшего вывести несколько человек до гибели, а также награду посмертно получит молодой человек. Последний просто проходил мимо, но в момент трагедии бросился на помощь пострадавшим, его убил второй дрон ВСУ.