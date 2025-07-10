В Курске простились с героем из Росгвардии, который ценой своей жизни спас людей на пляже

В Курске простились с сотрудником Росгвардии Вячеславом Гавриловым, погибшим в результате атаки ВСУ на городской пляж. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

«Ушёл как герой. Сегодня простились с сотрудником вневедомственной охраны Росгвардии Вячеславом Гавриловым, который погиб при ударе по пляжу в Курске 8 июля», — говорится в сообщении.