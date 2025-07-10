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10 июля, 13:03

В Курске простились с героем из Росгвардии, который ценой своей жизни спас людей на пляже

В Курске простились с росгвардейцем Гавриловым, погибшим при атаке ВСУ на пляж

Вячеслав Гаврилов. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Вячеслав Гаврилов. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В Курске простились с сотрудником Росгвардии Вячеславом Гавриловым, погибшим в результате атаки ВСУ на городской пляж. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

«Ушёл как герой. Сегодня простились с сотрудником вневедомственной охраны Росгвардии Вячеславом Гавриловым, который погиб при ударе по пляжу в Курске 8 июля», — говорится в сообщении.

Хинштейн также выразил свои искренние соболезнования родным и близким Гаврилова. Он отметил, что это невосполнимая утрата и семейная боль, которая никогда не утихнет.

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Напомним, что 8 июля украинский беспилотник самолётного типа дважды атаковал пляж в Курске, где находились отдыхающие. Прапорщик Вячеслав Гаврилов, прибывший на место после первого удара, руководил эвакуацией гражданских лиц. К сожалению, он попал под повторный удар, который стал для него смертельным. За свою отвагу росгвардеец будет посмертно представлен к ордену Мужества за героизм. Такое решение лично принял директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.

Наталья Афонина
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