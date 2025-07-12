Похороны мальчика Толи, закрывшего мать от дрона ВСУ, совпали с его днём рождения
Хинштейн: Толю, закрывшего мать во время атаки ВСУ, хоронили в день его рождения
Прощание с 5-летним Толей в Курской области. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
В Курской области прошла церемония прощания с шестилетним Толей Минашкиным, который погиб во время варварской атаки Вооружённых сил Украины на пляж. О прощании с ребёнком рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он отметил, что в день, когда Толе должно было исполниться шесть лет, вместо праздника и гостей — была траурная церемония.
Прощание с 5-летним Толей в Курской области. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
«Сегодня ему было бы шесть. Сегодня он должен был радоваться и встречать гостей. Гости были. Вот только провожали они его в последний путь», — написал Хинштейн.
Трагедия, по его словам, потрясла всех без исключения. Мальчик стал примером подлинного мужества и любви — любви, которая в момент опасности заставила ребёнка закрыть собой самое дорогое — свою маму.
Во вторник, 8 июля, ВСУ нанесли удар по курскому пляжу «Городской». В результате атаки погибли трое, среди которых был ребёнок. Изначально сообщалось о семи раненых, но позже стало известно, что их число возросло до десяти. Пятилетний Анатолий скончался от полученных ранений во время транспортировки в московскую больницу. Как сообщил Хинштейн, в городе образовался стихийный мемориал, куда жители приносят цветы и игрушки, чтобы почтить память Толи и других жертв украинской атаки.