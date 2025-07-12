Похороны мальчика Толи, закрывшего мать от дрона ВСУ, совпали с его днём рождения

В Курской области прошла церемония прощания с шестилетним Толей Минашкиным, который погиб во время варварской атаки Вооружённых сил Украины на пляж. О прощании с ребёнком рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он отметил, что в день, когда Толе должно было исполниться шесть лет, вместо праздника и гостей — была траурная церемония.

Прощание с 5-летним Толей в Курской области. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

«Сегодня ему было бы шесть. Сегодня он должен был радоваться и встречать гостей. Гости были. Вот только провожали они его в последний путь», — написал Хинштейн.