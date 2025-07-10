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10 июля, 14:46

«Слёзы наворачиваются»: Толя из Курска в день трагедии хотел отдохнуть с мамой на пляже

Тётя погибшего в Курске 5-летнего мальчика рассказала о последнем дне его жизни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tetiana Volkonska

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tetiana Volkonska

Вечером 8 июля, когда дроны ВСУ только летели в сторону городского пляжа Курска, чтобы подло ударить по мирным жителям, ни о чём не подозревающие Полина и её пятилетний сын Толя шли туда же, чтобы отдохнуть и искупаться. «Это должен был быть обычный, хороший день», — подчеркнула тётя юного героя, которая до сих пор не может поверить в случившееся.

«Я сразу представила, как они прижимались друг к другу, укрываясь в объятиях, чтобы спастись — и слёзы наворачиваются», — рассказала женщина о моменте, когда узнала о трагедии.

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В последний раз она общалась с сестрой, когда племянник ещё был жив. Полине было трудно разговаривать. Врачи изначально не давали никаких прогнозов, отмечая лишь, что состояние ребёнка тяжёлое. Она рассказала Елене, что малыш страдает из-за серьёзных ожогов.

«Поделилась, что их должны перевести на лечение в Москву. На этом наш разговор закончился — продлился всего минуту», — отметила собеседница kp.ru.

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Напомним, пятилетний мальчик Толя, закрывший собой маму при обстреле ВСУ городского пляжа в Курске и получивший ранения, скончался по дороге в Москву, куда его везли для оказания специализированной медицинской помощи. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что в городе возник стихийный мемориал — туда люди несут цветы и игрушки в память о Толе и других жертвах украинского обстрела.

Борис Эльфанд
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