«Слёзы наворачиваются»: Толя из Курска в день трагедии хотел отдохнуть с мамой на пляже

Вечером 8 июля, когда дроны ВСУ только летели в сторону городского пляжа Курска, чтобы подло ударить по мирным жителям, ни о чём не подозревающие Полина и её пятилетний сын Толя шли туда же, чтобы отдохнуть и искупаться. «Это должен был быть обычный, хороший день», — подчеркнула тётя юного героя, которая до сих пор не может поверить в случившееся.

«Я сразу представила, как они прижимались друг к другу, укрываясь в объятиях, чтобы спастись — и слёзы наворачиваются», — рассказала женщина о моменте, когда узнала о трагедии.

В последний раз она общалась с сестрой, когда племянник ещё был жив. Полине было трудно разговаривать. Врачи изначально не давали никаких прогнозов, отмечая лишь, что состояние ребёнка тяжёлое. Она рассказала Елене, что малыш страдает из-за серьёзных ожогов.

«Поделилась, что их должны перевести на лечение в Москву. На этом наш разговор закончился — продлился всего минуту», — отметила собеседница kp.ru.