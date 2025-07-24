Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 21:09

Два человека пострадали во время квеста про апокалипсис в Москве

SHOT: Пожар произошёл в квеструме Клаустрофобия в Москве, двое пострадали

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Пожар вспыхнул во время квеста про апокалипсис в квеструме «Клаустрофобия» на Шарикоподшипниковской улице в Москве. По предварительным данным, пострадали два человека, надышавшись угарным газом. Об этом сообщает SHOT.

Кадры пожара в квеструме в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы рассказали, что во время прохождения квеста-перформанса «Форт 57» про апокалипсис и глобальную катастрофу на Земле сработала пожарная сигнализация. Изначально посетители приняли это за часть шоу, однако вскоре почувствовали запах дыма и эвакуировались. Госпитализация участникам квеста не понадобилась.

При этом часть компании осталась на третьем этаже здания в баре. По их словам, там сигнализация не сработала.

«Не тот цирк»: Москвичка отсудила 750 тысяч рублей за сломанную на квесте спину
«Не тот цирк»: Москвичка отсудила 750 тысяч рублей за сломанную на квесте спину

Ранее сообщалось, что в квартире жилого дома на Беломорской улице в Москве произошла серия взрывов, предположительно газовых баллонов, вызвавших сильный пожар. В результате инцидента пострадал один человек, получив ожоги. По словам очевидцев, взрывы произошли на кухне квартиры, которая была отключена от газо- и электроснабжения из-за задолженности. Владельца квартиры госпитализировали.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar