Два человека пострадали во время квеста про апокалипсис в Москве
SHOT: Пожар произошёл в квеструме Клаустрофобия в Москве, двое пострадали
Обложка © Telegram / SHOT
Пожар вспыхнул во время квеста про апокалипсис в квеструме «Клаустрофобия» на Шарикоподшипниковской улице в Москве. По предварительным данным, пострадали два человека, надышавшись угарным газом. Об этом сообщает SHOT.
Кадры пожара в квеструме в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Очевидцы рассказали, что во время прохождения квеста-перформанса «Форт 57» про апокалипсис и глобальную катастрофу на Земле сработала пожарная сигнализация. Изначально посетители приняли это за часть шоу, однако вскоре почувствовали запах дыма и эвакуировались. Госпитализация участникам квеста не понадобилась.
При этом часть компании осталась на третьем этаже здания в баре. По их словам, там сигнализация не сработала.
Ранее сообщалось, что в квартире жилого дома на Беломорской улице в Москве произошла серия взрывов, предположительно газовых баллонов, вызвавших сильный пожар. В результате инцидента пострадал один человек, получив ожоги. По словам очевидцев, взрывы произошли на кухне квартиры, которая была отключена от газо- и электроснабжения из-за задолженности. Владельца квартиры госпитализировали.