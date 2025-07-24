Два человека пострадали во время квеста про апокалипсис в Москве

Пожар вспыхнул во время квеста про апокалипсис в квеструме «Клаустрофобия» на Шарикоподшипниковской улице в Москве. По предварительным данным, пострадали два человека, надышавшись угарным газом. Об этом сообщает SHOT.

Кадры пожара в квеструме в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы рассказали, что во время прохождения квеста-перформанса «Форт 57» про апокалипсис и глобальную катастрофу на Земле сработала пожарная сигнализация. Изначально посетители приняли это за часть шоу, однако вскоре почувствовали запах дыма и эвакуировались. Госпитализация участникам квеста не понадобилась.

При этом часть компании осталась на третьем этаже здания в баре. По их словам, там сигнализация не сработала.