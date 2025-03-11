«Не тот цирк»: Москвичка отсудила 750 тысяч рублей за сломанную на квесте спину
Москвичка, сломавшая спину на квесте, отсудила 750 тысяч рублей у организаторов
В октябре 2023 году в Москве произошёл инцидент, в результате которого девушка по имени Светлана сломала спину. Она принимала участие в квесте «Не тот цирк», аниматоры толкнули её с высоты 1,8 метра на батуты, которые не справились со своей задачей.
Всё это время девушка занималась восстановлением — она до сих пор вынуждена носить специальный корсет. Тем не менее, изначально организаторы квеста отказывались компенсировать ей расходы на лечение. Светлана наняла адвоката и обратилась в суд.
«Спустя полгода юристу из Адвокатской палаты Московской области Марии Ершовой удалось взыскать с квеста около 750 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и расходов на лечение», — сообщает Инфо24.
Ранее россиянам напомнили о возможности вернуть часть денег за лечение. В Госдуме отметили, что граждане могут вернуть до 19 500 рублей за лечение в 2025 году. Кроме того, гражданам рассказали о малоизвестных услугах, которые покрывает ОМС.