Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 15:30

«Не тот цирк»: Москвичка отсудила 750 тысяч рублей за сломанную на квесте спину

Москвичка, сломавшая спину на квесте, отсудила 750 тысяч рублей у организаторов

В октябре 2023 году в Москве произошёл инцидент, в результате которого девушка по имени Светлана сломала спину. Она принимала участие в квесте «Не тот цирк», аниматоры толкнули её с высоты 1,8 метра на батуты, которые не справились со своей задачей.

Всё это время девушка занималась восстановлением — она до сих пор вынуждена носить специальный корсет. Тем не менее, изначально организаторы квеста отказывались компенсировать ей расходы на лечение. Светлана наняла адвоката и обратилась в суд.

«Спустя полгода юристу из Адвокатской палаты Московской области Марии Ершовой удалось взыскать с квеста около 750 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и расходов на лечение», — сообщает Инфо24.

«Кто-то не знал о пожаре»: Актёр квеста рассказал Life.ru, как удалось найти потерявшихся в огне людей
«Кто-то не знал о пожаре»: Актёр квеста рассказал Life.ru, как удалось найти потерявшихся в огне людей

Ранее россиянам напомнили о возможности вернуть часть денег за лечение. В Госдуме отметили, что граждане могут вернуть до 19 500 рублей за лечение в 2025 году. Кроме того, гражданам рассказали о малоизвестных услугах, которые покрывает ОМС.

Обложка ©

Freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar