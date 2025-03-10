Россиянам напомнили о возможности вернуть почти 20 тысяч рублей за лечение

В 2025 году жители России смогут вернуть до 19 500 рублей за лечение, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, это стало возможным благодаря увеличению допустимой суммы, с которой можно получить налоговый вычет, до 150 тысяч рублей.

«Важно, что оформить вычет можно только за те расходы, которые производились в предыдущем отчётном году. Это касается стандартного лечения, покупки лекарств и самостоятельного приобретения полиса ДМС», — заявил парламентарий РИА «Новости».

Депутат отметил, что на дорогостоящие виды лечения лимит вычета не распространяется. К ним относятся, например, ортопедическое лечение зубов, паллиативная помощь на дому, высокотехнологичная медпомощь и ЭКО.

Леонов привёл пример: если гражданин РФ в прошлом году оплатил операцию по коррекции зрения стоимостью 160 тысяч рублей, то в этом году он сможет получить вычет со 150 тысяч рублей, что составит 19 500 рублей. Для оформления налогового вычета необходимо обратиться в налоговую инспекцию лично или через сайт ФНС в течение трёх лет.