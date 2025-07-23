В доме на севере Москвы прогремело несколько взрывов

Серия взрывов, предположительно газовых баллонов, произошла в квартире многоэтажного дома на Беломорской улице на севере Москвы. После этого начался сильный пожар. В результате инцидента пострадал один человек, получив ожоги около 15% тела, сообщает SHOT.

Пожар в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Жители улицы услышали несколько взрывов, после чего из квартиры на седьмом этаже повалил густой дым и возникло открытое пламя. По словам очевидцев, взорвались газовые баллоны для плиты, находившиеся на кухне у 57-летнего жильца. Взрывной волной выбило окна в квартире, которая, по имеющейся информации, была отключена от электро- и газоснабжения из-за задолженности.

Владельца квартиры доставили в НИИ им. Склифосовского с ожогами. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.