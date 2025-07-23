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Регион
23 июля, 20:17

В доме на севере Москвы прогремело несколько взрывов

SHOT: Взрывы газовых баллонов вызвали пожар в многоэтажке на севере Москвы

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Серия взрывов, предположительно газовых баллонов, произошла в квартире многоэтажного дома на Беломорской улице на севере Москвы. После этого начался сильный пожар. В результате инцидента пострадал один человек, получив ожоги около 15% тела, сообщает SHOT.

Пожар в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Жители улицы услышали несколько взрывов, после чего из квартиры на седьмом этаже повалил густой дым и возникло открытое пламя. По словам очевидцев, взорвались газовые баллоны для плиты, находившиеся на кухне у 57-летнего жильца. Взрывной волной выбило окна в квартире, которая, по имеющейся информации, была отключена от электро- и газоснабжения из-за задолженности.

Владельца квартиры доставили в НИИ им. Склифосовского с ожогами. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Великих Луках, есть пострадавшие
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Великих Луках, есть пострадавшие

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном доме было повреждено более 20 квартир. Три семьи, состоящие из семи человек, были временно размещены в гостинице.

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Антон Голыбин
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