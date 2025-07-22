Смертельный взрыв в пятиэтажке в Новороссийске повредил более 20 квартир

В многоквартирном доме на Анапском шоссе в Новороссийске в результате взрыва бытового газа было повреждено порядка 20 квартир. Три семьи, состоящие из семи человек, уже разместили в гостинице «Новороссийск». Об этом сообщает глава города Андрей Кравченко у себя в телеграм-канале.

Сегодня ожидается прибытие специалистов из Краснодара, которые проведут тщательное обследование здания. Их задача — определить аварийное состояние дома, оценить безопасность и возможности для дальнейшего восстановления и эксплуатации.

«По завершении экспертизы начнутся подомовые обходы для определения ущерба с последующей компенсацией. Предварительно, пострадала 21 квартира, сильно повреждены – 3», — уточнил Кравченко.

Жильцам и собственникам предоставят материальную поддержку: на каждого члена семьи выделяется единовременная выплата 15 000, а также компенсации за утрату имущества первой необходимости — 75 000 рублей при частичной потере и 150 000 рублей при полной. Для пострадавших с лёгкими травмами предусмотрено пособие в 300 000 рублей, при травмах средней тяжести — 600 000 рублей. В случае гибели члена семьи единовременная компенсация составит 1 500 000 рублей.