Сразу три квартиры горят в пятиэтажном доме в Новороссийске

В Новороссийске произошло возгорание в жилом пятиэтажном доме. На видео заметно густое чёрное облако дыма, поднимающееся над зданием и распространяющееся по близлежащей территории. Об этом сообщает Kub Mash.

Пожар в Новороссийске. Видео © Telgram / Kub Mash

Свидетели происшествия рассказали, что пожар начался сразу после громкого взрыва. В результате огонь охватил три квартиры, площадь возгорания достигла около 300 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб оперативно вывели из здания 25 человек.

Информации о пострадавших не поступало. Спасатели продолжают работу на месте ЧП, выясняя причины возгорания и обеспечивая безопасность жильцов. Местные жители следят за развитием событий и надеются на скорейшее тушение пожара.

Местные телеграм-каналы сообщают, что в процессе у пожарных начала заканчиваться вода, поэтому пришлось везти туда дополнительные цистерны. Жители считают, что причиной пожара стал взрыв бытового газа.