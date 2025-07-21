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21 июля, 02:21

В МЧС уточнили число погибших после падения вахтового автобуса в обрыв в Якутии

МЧС: При падении с обрыва грузовика в Якутии погибли 13 человек

Упавший с обрыва автобус с вахтовиками. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Упавший с обрыва автобус с вахтовиками. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Саха (Якутия)

В результате ДТП на территории горно-обогатительного комбината «Денисовский» в Якутии погибли 13 человек. По уточнённым данным МЧС по республике, в момент происшествия в транспортном средстве находились 33 человека, а не 35, как сообщалось изначально.

Из 20 пострадавших 10 человек были госпитализированы, двое из них — в тяжёлом состоянии. Ранее фигурировала информация о 15 погибших, но после проверки цифры были скорректированы.

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Трагедия произошла при перевозке вахтовиков. Причины аварии устанавливаются. На месте работают оперативные службы и следственные органы.

Артём Гапоненко
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