В МЧС уточнили число погибших после падения вахтового автобуса в обрыв в Якутии

В результате ДТП на территории горно-обогатительного комбината «Денисовский» в Якутии погибли 13 человек. По уточнённым данным МЧС по республике, в момент происшествия в транспортном средстве находились 33 человека, а не 35, как сообщалось изначально.

Из 20 пострадавших 10 человек были госпитализированы, двое из них — в тяжёлом состоянии. Ранее фигурировала информация о 15 погибших, но после проверки цифры были скорректированы.