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20 июля, 22:17
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В Якутии автобус с вахтовиками упал с 25-метровой высоты, погибли 14 человек

В Якутии автобус с вахтовиками упал с 25-метровой высоты. Обложка © Telegram / МВД по Республике Саха (Якутия)

В Якутии автобус с вахтовиками упал с 25-метровой высоты. Обложка © Telegram / МВД по Республике Саха (Якутия)

На технологической автодороге АО «ГОК Денистовский» в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса НефАЗ допустил съезд с дороги, в результате чего транспортное средство упало с высоты примерно 25 метров.

В Якутии автобус с вахтовиками упал с 25-метровой высоты. Фото © Telegram / МВД по Республике Саха (Якутия)

В Якутии автобус с вахтовиками упал с 25-метровой высоты. Фото © Telegram / МВД по Республике Саха (Якутия)

По данным регионального МВД, погибли 14 человек, включая водителя, ещё семь человек с различными травмами были госпитализированы. По уточнённой информации, в момент происшествия в автобусе находилось около 36 пассажиров. Прокуратура Нерюнгри организовала проверку. В ведомстве добавили, что автомобиль принадлежит ООО УК «Колмар».

Работы на месте падения автобуса с вахтовиками в Якутии. Видео © SHOT

Массовое ДТП с двумя грузовиками парализовало трассу на Урале
Массовое ДТП с двумя грузовиками парализовало трассу на Урале

Ранее четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области. Авария произошла 20 июля около 17:00 по московскому времени на 265-м километре автодороги М7 «Волга» в Ковровском районе.

Артём Гапоненко
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