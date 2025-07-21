В Якутии автобус с вахтовиками упал с 25-метровой высоты, погибли 14 человек

На технологической автодороге АО «ГОК Денистовский» в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса НефАЗ допустил съезд с дороги, в результате чего транспортное средство упало с высоты примерно 25 метров.

В Якутии автобус с вахтовиками упал с 25-метровой высоты. Фото © Telegram / МВД по Республике Саха (Якутия)

По данным регионального МВД, погибли 14 человек, включая водителя, ещё семь человек с различными травмами были госпитализированы. По уточнённой информации, в момент происшествия в автобусе находилось около 36 пассажиров. Прокуратура Нерюнгри организовала проверку. В ведомстве добавили, что автомобиль принадлежит ООО УК «Колмар».