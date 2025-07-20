Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 18:35

Четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области, один пострадал

Четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области. Обложка © Пресс-служба УМВД России по Владимирской области

Четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области. Обложка © Пресс-служба УМВД России по Владимирской области

ДТП с участием нескольких легковых автомобилей произошло 20 июля около 17:00 по московскому времени на 265-м километре автодороги М7 «Волга» в Ковровском районе Владимирской области. В результате столкновения несколько машин загорелись.

По данным УМВД по региону, четыре человека погибли, один получил травмы. На месте происшествия работают экстренные службы, сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции.

Четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области. Фото © Пресс-служба УМВД России по Владимирской области

Четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области. Фото © Пресс-служба УМВД России по Владимирской области

Движение на участке дороги затруднено, сотрудники ГАИ регулируют транспортный поток. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, информация уточняется.

Водитель Mercedes насмерть сбил 64-летнюю женщину в Махачкале
Водитель Mercedes насмерть сбил 64-летнюю женщину в Махачкале

Также сегодня крупное ДТП произошло в Свердловской области на 135-м километре трассы «Серов — Североуральск — Ивдель», в результате которой движение было приостановлено. Столкнулись пять автомобилей, среди которых два грузовых транспорта.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Владимирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar