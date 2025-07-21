При пожаре в селе Оренбургской области погибли пять человек

В селе Песчаное Илекского района Оренбургской области произошёл пожар, в результате которого погибли пять человек. Сообщение о возгорании в частном строении площадью 120 квадратных метров поступило в 00:06 по московскому времени.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. В тушении были задействованы 26 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе 16 сотрудников МЧС России с шестью единицами спецтехники. Огонь удалось полностью ликвидировать к 3:48 мск.

К сожалению, спасти людей не удалось. Причины возгорания пока неизвестны — на месте работает следственно-оперативная группа. Специалисты изучают все возможные версии произошедшего.