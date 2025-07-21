В Углегорском муниципальном округе Сахалинской области произошло возгорание магистрального конвейера, соединяющего Солнцевский угольный разрез с портом Шахтёрск. Пожар начался около 8:00 утра по местному времени (00:00 мск), а уже к 9:20 огонь удалось локализовать и полностью ликвидировать.

Самый длинный угольный конвейер России загорелся на Сахалине. Видео © Telegram / SHOT

Глава Углегорского муниципального округа Фёдор Филин лично прибыл на место происшествия, чтобы оценить ситуацию. По его словам, благодаря оперативным действиям спасателей и сотрудников Солнцевского угольного разреза удалось избежать человеческих жертв — никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания называют техническую неисправность оборудования, однако точные обстоятельства инцидента устанавливает специальная проверка.

Загоревшийся конвейер является самым длинным в России. Его общая протяжённость составляет 23 километра, а стоимость всего комплекса превышает 7 миллиардов рублей. Полноценно запустить его должны были уже в этом году.