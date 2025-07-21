Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Новороссийске

В Новороссийске в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме погиб мужчина 1929 года рождения. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своём телеграм-канале.

«К большому сожалению погиб пожилой мужчина 1929 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал Кравченко.

По его словам, после хлопка газа загорелись три квартиры. Площадь возгорания достигла 300 кв. м. Власти ввели локальный режим ЧС, эвакуировав 25 человек. Глава города уточнил, что пострадавшим предоставят временное жильё в гостинице «Новороссийск». На месте работают правоохранительные органы, устанавливаются причины происшествия.